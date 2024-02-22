McDonald’s запускает свою аниме-вселенную

McDonald’s объявил о создании аниме-вселенной совместно с одной из самых известных анимационных студий в Японии — Studio Pierrot. Она известна по таким аниме, как «Наруто», «Боруто — Новое поколение Наруто», «Блич: Тысячелетняя кровавая война» и другим.

В рамках вселенной McDonald’s и Pierrot выйдет четыре короткометражки в разных жанрах. В них появятся оригинальные персонажи, а события будут происходить в мире WcDonald’s.

«Вселенная WcDonald’s — это отражение того, что создали фанаты. Она чтит их видение и прославляет их креативность, при этом впервые по-настоящему воплощая ее в жизнь в наших ресторанах», — рассказал директор по маркетингу и работе с клиентами McDonald’s USA Тарик Хассан.