McDonald’s запускает свою аниме-вселенную

Короткометражки будут выходить каждый понедельник начиная с 26 февраля. Посмотреть их можно будет на сайте Mcdonalds.com или при сканировании кода на пакете из ресторана. Ниже синопсис грядущих аниме.

«The Race to WcDonald’s»: «Соперничество, способное выдержать испытание временем, когда два героя отправляются на эпическую гонку в WcDonald’s».

«Love from Across the Booth»: «Два героя узнают, что соус из WcDonald’s и наггетсы — не единственная идеальная пара».

«WcNuggets Space Frontier 3000»: «Команда пилотов WcDonald’s должна защитить последний „ВкНаггетс“ от зловещей силы.»

«The Wisdom of the Sauce»: «Три женщины отправляются в далекую страну, чтобы разгадать тайну неуловимого соуса, пока он не исчез навсегда».

В прошлом году в сети завирусилась реклама японского McDonald’s в аниме-стиле. За сутки ее посмотрели более 25 млн раз.