McDonald’s запускает свою аниме-вселенную

McDonald’s объявил о создании аниме-вселенной совместно с одной из самых известных анимационных студий в Японии — Studio Pierrot. Она известна по таким аниме, как «Наруто», «Боруто — Новое поколение Наруто», «Блич: Тысячелетняя кровавая война» и другим.
В рамках вселенной McDonald’s и Pierrot выйдет четыре короткометражки в разных жанрах. В них появятся оригинальные персонажи, а события будут происходить в мире WcDonald’s.
«Вселенная WcDonald’s — это отражение того, что создали фанаты. Она чтит их видение и прославляет их креативность, при этом впервые по-настоящему воплощая ее в жизнь в наших ресторанах», — рассказал директор по маркетингу и работе с клиентами McDonald’s USA Тарик Хассан.
Короткометражки будут выходить каждый понедельник начиная с 26 февраля. Посмотреть их можно будет на сайте Mcdonalds.com или при сканировании кода на пакете из ресторана. Ниже синопсис грядущих аниме.
«The Race to WcDonald’s»: «Соперничество, способное выдержать испытание временем, когда два героя отправляются на эпическую гонку в WcDonald’s».
«Love from Across the Booth»: «Два героя узнают, что соус из WcDonald’s и наггетсы — не единственная идеальная пара».
«WcNuggets Space Frontier 3000»: «Команда пилотов WcDonald’s должна защитить последний „ВкНаггетс“ от зловещей силы.»
«The Wisdom of the Sauce»: «Три женщины отправляются в далекую страну, чтобы разгадать тайну неуловимого соуса, пока он не исчез навсегда».
В прошлом году в сети завирусилась реклама японского McDonald’s в аниме-стиле. За сутки ее посмотрели более 25 млн раз.