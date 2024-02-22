В Тольятти мужчина 10 лет прожил в канализационном колодце. Родственники думали, что он давно умер

Мужчина по имени Александр после развода с женой более 10 лет прожил в канализационном колодце на бульваре Ленина в Тольятти. Ролик встречи с бездомным опубликовал местный блогер Антон Глетчеров, который помогает людям в трудной ситуации.

Он отметил, что поехал на адрес, чтобы посмотреть на колодец, и даже не ожидал, что с первого раза найдет там Александра. В разговоре с блогером бездомный сказал, что квартиру у него отобрал некий председатель совхоза. Сколько именно он прожил под землей, Александр уточнить не смог.

После нескольких вопросов, нужна ли ему помощь, мужчина согласился уехать в приют и начать работать, чтобы оплачивать свои расходы.

На видео Александр говорил невнятно. В сети предполагают, что это может быть следствием перенесенного инсульта. Желтоватый оттенок лица бездомного, возможно, связан с проблемами с печенью.

Во время встречи Александр сказал, что не пьян, но иногда выпивает. Блогер подчеркнул, что его собеседник говорил вежливо и не матерился.

Через несколько часов после того, как видео попало в соцсети, с Глетчеровым связались родственники Александра из разных городов — Тольятти, Ульяновска и Москвы. Оказалось, что мужчина родом из Ульяновской области, ему 52 года.

По словам родных, мужчина много выпивал и бродяжничал, хотя оставался добрым и отзывчивым человеком. Около 15 лет назад его бросила жена, после чего он пропал. Близкие решили, что он умер, и не искали мужчину.

«Комсомольская правда» пишет, что кто‑то из родственников забрал Александра к себе.