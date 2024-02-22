Google временно убрала функцию генерации картинок с людьми из‑за исторических неточностей

Google приостановила работу сервиса по генерации изображений Gemini из‑за «неточностей в некоторых исторических» аспектах. Компания пообещала исправить ошибки и вернуть доступ к ИИ.

За последние несколько дней в социальных сетях рассказали, что попытка добиться расового и гендерного разнообразия не дает исторически точного результата. Gemini создавала изображения отцов-основателей США и немецких солдат нацистской эпохи, но сами люди на картинках были, например, темнокожими или с внешностью коренных жителей Северной Америки.

Google извинилась за ошибки в генерации. Старший директор команды Gemini Джек Кравчик уточнил, что инструменты искусственного интеллекта Google «отражают нашу глобальную базу пользователей», но «с историческим контекстом есть больше нюансов», чем с бытовым.

Возможность генерировать изображения с людьми в Gemini вернулось во всем мире, но в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании все еще вне доступа.

Расследование The Washington Post, проведенное в прошлом году, показало, что запросы типа «продуктивный человек» всегда выдавали изображения белых людей и почти всегда мужчин, в то время как на запрос «человек из социальных служб» ИИ постоянно создавал изображения с цветными людьми. Такая же тенденция наблюдается в поисковых системах.