80% российских психологов выступили против новой версии законопроекта о психологической помощи

Более 80% психологов не согласны с версией законопроекта о психологической помощи в России, передает «Коммерсант», по просьбе которого «Психодемия» провела опрос среди представителей отрасли.

Из них более 43% считают, что новая редакция законопроекта, которую готовят к внесению в Госдуму, может нанести вред их практике.

Больше всего специалисты переживают из‑за нормы, которая подразумевает введение обязательного раскрытия конфиденциальных сведений по запросам органов дознания и следствия без решения суда. Психологи настаивают, что это ухудшит положение их пациентов и снизит уровень их защищенности.

Кроме того, больше половины респондентов выступили против пункта об обязательном наличии высшего психологического образования для возможности вести психологическую практику. По их мнению, это может вывести в серую зону многих высококвалифицированных специалистов, вызвать волну коррупции и сильно повысить стоимость консультаций, ограничив россиянам доступ к качественной психологической помощи.

В опросе «Психодемии» приняли участие более 600 специалистов из сервисов Alter, YouTalk, Zigmund.Online, «Поговорим.online», «Понимаю» и «Новая практика».

Новая версия законопроекта о психологической помощи находится в разработке с 2022 года. Среди прочих, в его разработке участвуют психологи МЧС и эксперты факультета психологии МГУ.