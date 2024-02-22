Из антикафе в Петербурге украли пса. Его удалось найти на улице

Посетитель унес из антикафе «Фронтир» пса Франца — местного маскота, живущего в заведении. Об этом представители кафе рассказали «Подъему».
Сотрудники отметили, что посетитель впервые пришел к ним и «все, что он сделал, утащил у них собаку». «Он не задержался больше чем на минуту. Это вопиюще, никогда такого не было», — заявили во «Фронтире».
Похититель унес шиба-ину Франца на руках и попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники в течение пары минут выбежали за злоумышленником и обнаружили пса на улице. Сейчас он чувствует себя хорошо, никак не пострадал.
Администрация заведения готовит обращение в полицию. Сотрудники пытаются установить личность похитителя.