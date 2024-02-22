Из антикафе в Петербурге украли пса. Его удалось найти на улице

Посетитель унес из антикафе «Фронтир» пса Франца — местного маскота, живущего в заведении. Об этом представители кафе рассказали «Подъему».

Сотрудники отметили, что посетитель впервые пришел к ним и «все, что он сделал, утащил у них собаку». «Он не задержался больше чем на минуту. Это вопиюще, никогда такого не было», — заявили во «Фронтире».