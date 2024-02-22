Из антикафе в Петербурге украли пса. Его удалось найти на улице

Сегодня в 14:08
Пес Франц. Фото: Диана Васильева/группа антикафе «Фронтир» во «ВКонтакте»

Посетитель унес из антикафе «Фронтир» пса Франца — местного маскота, живущего в заведении. Об этом представители кафе рассказали «Подъему».

Сотрудники отметили, что посетитель впервые пришел к ним и «все, что он сделал, утащил у них собаку». «Он не задержался больше чем на минуту. Это вопиюще, никогда такого не было», — заявили во «Фронтире».

Похититель унес шиба-ину Франца на руках и попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники в течение пары минут выбежали за злоумышленником и обнаружили пса на улице. Сейчас он чувствует себя хорошо, никак не пострадал.

Администрация заведения готовит обращение в полицию. Сотрудники пытаются установить личность похитителя.

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