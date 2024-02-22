«Создатель» стал лидером по количеству наград премии специалистов по визуальным эффектам

В Лос-Анджелесе состоялась 22-я церемония награждения премии Общества специалистов по визуальным эффектам. Лидерами по количеству наград стала картина «Создатель», анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» и сериал «The Last of Us».

Научно-фантастический боевик Гарета Эдвардса выиграл в 5 номинациях, включая «Выдающиеся эффекты в полнометражном фильме» и «Выдающиеся композиция и свет в полнометражном фильме».

«Человек-паук: Паутина вселенных» получил 4 награды, в том числе за выдающиеся эффекты в анимационном полнометражном фильме и выдающихся анимационных персонажей в анимационном полнометражном фильме.

«The Last of Us» отметили за создание анимационных персонажей, а также композицию и свет. Всего шоу выиграло в 4 из 5 номинаций. Среди других ТВ-проектов в категории «Выдающиеся визуальные эффекты» победу одержал «Мандалорец».

Среди победителей в других номинациях — «Стражи Галактики-3», спортивный триллер «Дайана Найэд» и сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс». Полный список лауреатов премии доступен здесь.