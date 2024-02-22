Бюджет сиквела «Джокера» увеличился до 200 млн долларов, говорится в материале Variety, посвященном текущей стратегии Warner Bros. Discovery.

Хоакин Феникс получит 20 млн долларов за возвращение к роли Артура Флека, а Леди Гага 12 млн за роль психиатра Харлин Квинзель. Для сравнения, на производство первого «Джокера» ушло 60 млн долларов. При этом в мировом прокате фильм собрал чуть более миллиарда.

Согласно источникам Variety, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав дал указание не жалеть денег на привлечение звезд и известных режиссеров для производства картин. Их участие в проектах студия намерена использовать «как дополнительное преимущество при продаже бизнеса», утверждают инсайдеры.

По информации издания, в апреле Warner Bros. Discovery может начать рассмотрение предложений по продаже или слиянию бизнеса. Тогда истечет двухлетний срок ограничения продажи части акций инвесторами после завершения слияния WarnerMedia и Discovery.

С 2011 года самым дорогим фильмом остается «Пираты Карибского моря: На странных берегах», на его производство потратили 379 млн долларов. Также бюджетом более 300 млн могут похвастаться «Мстители: Финал» (356 млн), «Аватар: Путь воды» (350 млн), «Форсаж-10» (340 млн), «Мстители: Война бесконечности» (321 млн), «Звездные войны: Последние джедаи» (317 млн), «Пираты Карибского моря: На краю света» (300 млн) и «Лига справедливости» (300 млн).