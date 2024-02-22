В России разрабатывают новую интерпретацию «Приключений Электроника»

Студия «Водород» запустила в разработку новую интерпетацию советского фильма «Приключения Электроника». Об этом сообщает «Кинопоиск».

Сценарий к грядущей ленте пишет Андрей Золотарев («Слово пацана» и трилогия «Лед»). Главным вызовом студия называет кастинг на Сыроежкина.

Подробности фильма не разглашаются, актерский состав тоже. Кто займет кресло режиссера, неизвестно.

В 2022 году Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в советском фильме, рассказали о съемках в продолжении истории про Сыроежкина и Электроника.

Тогда режиссером был назначен Владимир Пасичник — автор боевика «Путь». Что с проектом сейчас и имеет ли он отношение к интерпретации «Водорода», неизвестно.

«Приключения Электроника» — советский трехсерийный фильм Константина Бромберга. В его основу легли фантастические повести Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг».