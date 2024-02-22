«Бедные-несчастные», «Барби» и «Солтберн» получили награды за лучшие костюмы

В Голливуде состоялась 26-я Церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов. Главные награды премии достались картинам «Бедные-несчастные», «Барби» и «Солтберн», передает Variety.

Победа в категории «Выдающиеся достижения в области современного кино» досталась Софи Канале, работавшей над лентой «Солтберн» Эмералд Феннелл.

Награду за «Выдающиеся достижения в области исторического кино» получила Холли Уоддингтон, создававшая костюмы для последнего фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». В этой категории она обошла дизайнеров, работавших над «Оппенгеймером», «Маэстро», «Наполеоном» и «Убийцами цветочной луны».

В номинации, касающейся научной фантастики и фэнтези предпочтение отдали Жаклин Дюрран за ее работу над «Барби». С полным списком победителей премии можно ознакомиться здесь.