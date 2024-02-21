Дакота Джонсон едет в такси Шона Пенна в трейлере «Папули»

На ютуб-канале Sony Pictures Classic опубликовали тизер-трейлер фильма «Папуля» («Daddio»). Главные роли в нем сыграли Дакота Джонсон («50 оттенков серого») и Шон Пенн («Харви Милк», «Я — Сэм»).
В ролике героиня Джонсон садится в такси к мужчине средних лет. По пути до места назначения между водителем и пассажиркой завязывается диалог. Таксист догадывается, что девушка встречается с женатым парнем, а та спрашивает его о жене.
Между случайными встречными возникает удивительная связь. Они обсуждают личные драмы и одиночество. Согласно синопсису картины, она призвана «прославлять силу, заключенную в редких моментах чистого человеческого общения».
«Это сдержанное, но динамичное исследование характера, заключенное в одной поездке на такси, которое исследует сложности, присущие нашим секретам, в особенности тем, что хранят наши телефоны», — говорится в описании фильма.
«Папуля», по словам создателей ленты, повествует «об истине и иллюзии, о том, как мы легко заменяем одно другим, чтобы выжить», а также «о болезненных воспоминаниях детства, о том, как прошлая травма может проявляться глубоким образом».
«Этот фильм — о танце между болью и поэзией, который является человеческим опытом», — утверждает синопсис. Премьера проекта состоится летом 2024 года. Его режиссером и сценаристом выступила дебютантка Кристи Холл.