Дакота Джонсон едет в такси Шона Пенна в трейлере «Папули»

Между случайными встречными возникает удивительная связь. Они обсуждают личные драмы и одиночество. Согласно синопсису картины, она призвана «прославлять силу, заключенную в редких моментах чистого человеческого общения».

«Это сдержанное, но динамичное исследование характера, заключенное в одной поездке на такси, которое исследует сложности, присущие нашим секретам, в особенности тем, что хранят наши телефоны», — говорится в описании фильма.

«Папуля», по словам создателей ленты, повествует «об истине и иллюзии, о том, как мы легко заменяем одно другим, чтобы выжить», а также «о болезненных воспоминаниях детства, о том, как прошлая травма может проявляться глубоким образом».

«Этот фильм — о танце между болью и поэзией, который является человеческим опытом», — утверждает синопсис. Премьера проекта состоится летом 2024 года. Его режиссером и сценаристом выступила дебютантка Кристи Холл.