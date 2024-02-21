Рассказывающую про воспитание блогершу Руби Франк осудили за жестокое обращение с детьми

Американскую блогершу Руби Франк, ставшую известной благодаря советам по воспитанию, осудили за жестокое обращение с детьми. Об этом рассказали The Guardian и Би-би-си.

42-летнюю женщину приговорили к четырем судебным срокам продолжительностью от одного года до 15 лет. По мнению суда, Франк морила голодом и издевалась над несовершеннолетними детьми.

Всего у Руби — шестеро детей, двое из них уже выросли. Ранее женщина воспитывала их вместе с мужем и рассказывала о жизни семьи на ютуб-канале «8 пассажиров». На него были подписаны более 2 млн человек.

Ролики Франк вызывали возмущение у зрителей. В них она могла пригрозить отрезать голову любимой игрушке дочери, если та не будет ее слушаться, или заставить сына месяцами спать на кресле-мешке. Кроме того, блогерша постоянно снимала детей, даже когда те были против этого.

Подписчики женщины даже составили петицию с призывом служб по защите детей обратить внимание на семью Франк. Но она ни к чему не привела: проверка не показала никаких нарушений.

Впрочем, Руби приостановила свою деятельность в качестве блогера, а в начале 2023 года и вовсе удалила свою канал на ютубе. Однако вскоре женщина начала появляться в блоге подруги Джоди Хильдебрандт: там она давала советы по воспитанию детей.

Под следствием Франк оказалась после того, как ее 12-летний сын сбежал из дома Хильдебрандт. Истощенный и раненый мальчик попросил у соседа Джоди еду и воду. Позже в доме Хильдебрандт нашли и 10-летнюю дочь Руби — она также страдала от недоедания и была крайне напугана.

Хильдебрандт, как и Франк, привлекли к ответственности за жестокое обращение с детьми. Ее осудили на такие же сроки, как и ее подругу. Обе женщины признали свою вину в декабре 2023 года.

На суде Франк извинилась перед своими детьми и заявила, что «верила, что темное — это светлое, а правильное — неправильное». «Я бы сделала для вас все на свете. Я отняла у вас все, что было нежным, безопасным и хорошим», — сказала она.

Руби добавила, что заблуждалась. «Моя искаженная версия реальности оставалась в значительной степени неконтролируемой, поскольку я изолировалась ото всех, кто был не согласен со мной», — пояснила женщина.

Прокурор штата Юта Эрик Кларк заявил в суде, что двое детей Франк жили в «условиях, похожих на концентрационный лагерь». «Детям регулярно отказывали в еде, воде, кроватях для сна и практически во всех видах развлечений», — подчеркнул он.

Согласно отчетам полиции, Франк и Хильдебрандт связывали детей и избивали их, а также принуждали работать летом на открытом воздухе, в результате чего дети получали серьезные солнечные ожоги. Сама Хильдебрандт призналась, что однажды заставила дочь Франк «несколько раз прыгнуть в кактус».

Бывший муж Франк попросил суд назначить максимальное наказание экс-супруге. Он назвал отношение Руби к детям «ужасающим и бесчеловечным».