Петросян вышел на связь после перелома и рассказал анекдот про гололед

Евгений Петросян вышел на связь после того, как выписался из больницы с переломом руки. Юморист опубликовал видео в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел из‑за гололеда. «Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», — рассказал юморист.
После этого Петросян решил поделиться анекдотом на соответствующую тему: «Блондинка звонит подруге: „Светка, сегодня на улице такой гололед. Я семь раз падала, представляешь? Но меня, между прочим, поднимали молодые люди. Шесть раз поднимали“. Подруга спрашивает: „А почему же шесть, ты же семь раз падала“. — „Так еще не успели. Вот лежу, жду“».
Петросян выразил надежду, что зрители простят его, если он будет с согнутой рукой на большом сольном концерте в начале марта. «Я очень хотел бы, чтобы это не помешало нашей радостной встрече», — добавил юморист.
11 февраля Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. А уже на следующий день его госпитализировали в больницу, где диагностировали перелом предплечья со смещением.