Карла Гуджино и Мелисса Бенуа в роли политических журналисток в трейлере «Девушек в автобусе»

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер сериала «Девушки в автобусе» («The Girls on the Bus») — нового проекта исполнительных продюсеров шоу «Бортпроводница».
Сериал расскажет о четырех журналистках, освещающих политику. Как указывает трейлер, героини — «соперницы, злостные конкурентки», которые, впрочем, становятся подругами во время рабочей поездки по США.
«Быть журналистом — это призвание. Но не это нелегко. Твое окружение — расисты и сексисты. И консерваторы», — признаются героини шоу, пытаясь сочетать интенсивную работу с личной жизнью и попросту не сойти с ума.
Чтобы защитить демократию в стране, девушки решаются работать сообща. Что из этого получится, можно будет узнать 14 марта — в этот день «Девушки в автобусе» выйдут на стриминговом сервисе Max.
В сериале снялись Карла Гуджино («Падение дома Ашеров», «Призрак дома на холме»), Мелисса Бенуа («Супергерл», «Одержимость»), Наташа Бенхам и Кристина Элмор. Режиссерами проекта выступили Эрика Дантон, Маркос Сиега и Марта Каннингем.