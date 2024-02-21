Карла Гуджино и Мелисса Бенуа в роли политических журналисток в трейлере «Девушек в автобусе»

«Быть журналистом — это призвание. Но не это нелегко. Твое окружение — расисты и сексисты. И консерваторы», — признаются героини шоу, пытаясь сочетать интенсивную работу с личной жизнью и попросту не сойти с ума.

Чтобы защитить демократию в стране, девушки решаются работать сообща. Что из этого получится, можно будет узнать 14 марта — в этот день «Девушки в автобусе» выйдут на стриминговом сервисе Max.

В сериале снялись Карла Гуджино («Падение дома Ашеров», «Призрак дома на холме»), Мелисса Бенуа («Супергерл», «Одержимость»), Наташа Бенхам и Кристина Элмор. Режиссерами проекта выступили Эрика Дантон, Маркос Сиега и Марта Каннингем.