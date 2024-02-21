Brut или Dry, Rive или Cartizze: как выбрать просекко и что значат надписи на бутылке

«Сноб» рассказал, что значат надписи на бутылках просекко и как выбрать подходящее итальянское игристое.

Самая престижная винодельческая зона просекко — Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG . Она расположена между коммунами Конельяно и Вальдоббьядене к северу от Венеции. Местные песчано-известняковые почвы дают вину минеральность в послевкусии.

Виноград в этой зоне растет на крутых холмах (некоторые имеют уклон в 80 градусов). Собирая здесь урожай, виноделы используют альпинистское снаряжение. Выбор столь экстремальных условий объясняется тем, что на холмах каждый ряд виноградников находится под солнцем. Плюс эти склоны обдуваются легкими бризами с Адриатики, которые дают растениям необходимую влагу для роста.

Внутри Conegliano Valdobbiadene Prosecco есть несколько более маленьких зон. К примеру, Rive — это территории с самыми крутыми холмами. Здесь каждый виноградник растет в уникальном терруаре, поэтому букет напитков с соседних виноделен может отличаться. Вино с маркировкой Rive обычно с заметной минеральностью, кислотность может быть как умеренной, так и яркой.

Cartizze — более престижная зона внутри DOCG, чем Rive. Просекко из местного винограда получаются более свежие и элегантные, близкие по сбалансированности и тонкости букета к шампанским. Все благодаря древним почвам со сложным составом, в которых растет виноград.

Надпись DOC на бутылке значит, что урожай для просекко выращен на равнинных виноградниках. Большинство таких вин относятся к категории «масс-маркет», а их вкус обычно менее гармоничен (но и среди них бывают интересные образцы).

Маркировка сладости у просекко отличается от шампанского. Например, в Prosecco Dry (сухом) — от 17 до 32 грамм сахара на литр — это примерно соответствует полусухому шампанскому (Demi-sec).