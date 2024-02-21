Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time

Американский журнал Time назвал женщин года по версии редакции. Среди них оказалась режиссер «Барби» Грета Гервиг.

Журналисты поместили фото кинематографистки на обложку нового выпуска издания. Они отметили, что «за прошедший год было мало творческих достижений более впечатляющих, чем „Барби“».

«Фильм, разрушая устоявшиеся гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 млрд долларов и сделал Гервиг единственным режиссером, чьи первые три сольных картины номинировали на „Оскар“ как лучшую ленту», — добавили в Time.

В интервью для журнала Гервиг рассказала, что работает над новым фильмом по «Хроникам Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Черновик сценария картины она закончила еще до съемок «Барби».

Помимо Гервиг, в перечень женщин года по версии Time вошли теннисистка Коко Гауфф, актриса Тараджи П.Хенсон, гендиректор Chanel Лина Нэйр, нобелевская лауреатка Клаудия Голдин, певица Андра Дэй.

Кроме того, журнал выделил израильских и палестинских женщин, призывающих к миру в секторе Газа, иракскую активистку Надю Мурад, генетика Марлену Фейзо, защитницу экологии Жакуи Паттерсон и поэтессу Аду Лимон.

По мнению издания, все эти женщины «открывают новые горизонты и борются за более справедливое будущее». Они, в частности, выступают за гендерное равенство и показывают выдающиеся результаты в областях, где доминируют мужчины.