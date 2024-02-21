Ученые разработали тест для выявления рисков выгорания на работе

Международная команда ученых разработала тест для определения уровня риска выгорания на работе. Он получил название Burnout Assessment Tool (BAT), сообщил Inc со ссылкой на публикацию в Wiley.

Тест состоит из вопросов, которые помогают оценить психическое и физическое состояние человека. Для его создания специалисты проанализировали данные 493 человек — 13% из них оказались в зоне риска выгорания.

BAT адаптирован для жителей разных стран. В данный момент он оценивает риски выгорания для людей, живущих в Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии и Нидерландах.

Тем не менее пройти тестирование могут и граждане других государств. BAT доступен бесплатно онлайн. Он оценивает дисбаланс между работой и личной жизнью, нагрузку на работе, удовлетворенность ею и уровень стресса.

«Раньше у нас не было достаточно подробного измерительного инструмента для использования как на практике, так и в исследованиях, который выявлял бы работников, подверженных риску выгорания», — прокомментировал психолог Леон Де Бир из Норвежского университета науки и технологий.

По его словам, результаты теста могут помочь предупредить долгосрочные опасные последствия выгорания. Исследования уже помогли ученым сформулировать факторы, повышающие риск выгорания. Среди них — нереалистично завышенные ожидания, низкая самооценка, отсутствие возможностей и быстрые институциональные изменения.