Умер актер Юэн МакИнтош, сыгравший Кита в британском «Офисе»

«С огромной грустью мы сообщаем, что наш дорогой друг и великолепный комик Юэн МакИнтош скончался. Его семья благодарит всех, кто поддерживал его, особенно сотрудников центра Willow Green Care Home. Вскоре будет организована закрытая церемония кремации, а также церемония прощания позднее в этом году», — сказано в заявлении менеджмента актера.