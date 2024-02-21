Умер актер Юэн МакИнтош, сыгравший Кита в британском «Офисе»

Британский актер и комик Юэн МакИнтош, известный по роли Кита Бишопа в британской версии сериала «Офис», скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил Variety.
«С огромной грустью мы сообщаем, что наш дорогой друг и великолепный комик Юэн МакИнтош скончался. Его семья благодарит всех, кто поддерживал его, особенно сотрудников центра Willow Green Care Home. Вскоре будет организована закрытая церемония кремации, а также церемония прощания позднее в этом году», — сказано в заявлении менеджмента актера.
МакИнтош родился в Уэльсе 25 декабря 1973 года. Помимо культового сериала он появлялся в шоу «Маленькая Британия», «Миранда» и «Celebrity Come Dine with Me», а также выступал на фестивале Edinburgh Fridge Festival в 2007 году.