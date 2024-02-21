Посмотрите концепт-арты «Бэтмена будущего». Warner Bros. может дать проекту зеленый свет

Художник Юки Демерс, работавший над «Человеком-пауком: Через вселенные» и его сиквелом, опубликовал в своих соцсетях концепт-арты полнометражного мультфильма «Бэтмен будущего». Пост собрал несколько миллионов просмотров и сотни восторженных реакций.
Демерс рассчитывает снять проект вместе со сценаристом и режиссером Патриком Харпином («Мой папа — охотник за инопланетянами»). «Пять месяцев назад Патрик Харпин пришел в Warner Bros. и DC Comics, предложив анимационную полнометражку „Бэтмен будущего“», — рассказал художник.
По его словам, перед подачей заявки их предупредили, что «нет абсолютно никаких шансов сделать этот фильм». Однако руководителям Warner Bros. так понравился энтузиазм Демерса и Харпина, что «никогда» превратилось в «возможно». «С тех пор мы прокладываем себе путь в компании, надеясь добраться до Джеймса Ганна», — добавил он.
Режиссер мультфильмов «Хранители снов» и «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмси отреагировал на пост художника, написав, что «Хардин и Демерс — два суперталанта». «Let them cookФраза является призывом позволить человеку заниматься тем, чем он хочет, не отвлекать или не мешать ему.!» — добавил он.
Поклонники «Бэтмена будущего» тоже поддержали художника. «WB управляют абсолютные тупицы, как они могут видеть эти концепт-арты и думать „хммм… может быть“», — написал один из пользователей.
В настоящее время DC работает только над одним полнометражным анимационным фильмом о Бэтмене под названием «Batman Azteca: Choque De Imperios». Его релиз состоится в 2024 году.
«Бэтмен будущего» (или «Новый Бэтмен») — мультсериал 1999 года. В нем рассказывается о новом герое Терри МакГиннисе, который заменил Брюса Уэйна. К проекту планировалось сделать фильм с Киану Ривзом, но до съемок дело так и не дошло.