Посмотрите концепт-арты «Бэтмена будущего». Warner Bros. может дать проекту зеленый свет

По его словам, перед подачей заявки их предупредили, что «нет абсолютно никаких шансов сделать этот фильм». Однако руководителям Warner Bros. так понравился энтузиазм Демерса и Харпина, что «никогда» превратилось в «возможно». «С тех пор мы прокладываем себе путь в компании, надеясь добраться до Джеймса Ганна», — добавил он.