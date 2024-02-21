Shot: россиян не выпускают за границу из‑за бракованных паспортов

По словам опрошенных каналом турагентов, брак обнаружили в пятилетних загранпаспортах старого образца без биометрии, владельцам они были выданы в 2023–2024 годах. Оказалось, что цифры в нем набраны неверным шрифтом: в них единицы набраны с черточкой снизу (которой быть не должно), а у семерок нет изгиба снизу.