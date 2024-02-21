Shot: россиян не выпускают за границу из‑за бракованных паспортов

Россиян могут не выпустить за границу из‑за ошибки в паспортах, пишет телеграм-канал Shot. Проблемой стал неправильный шрифт цифр.
По словам опрошенных каналом турагентов, брак обнаружили в пятилетних загранпаспортах старого образца без биометрии, владельцам они были выданы в 2023–2024 годах. Оказалось, что цифры в нем набраны неверным шрифтом: в них единицы набраны с черточкой снизу (которой быть не должно), а у семерок нет изгиба снизу.
Кроме этого, в документах могут встретиться ошибки и опечатки, в том числе в машиночитаемой зоне. Издание приводит пример: екатеринбуржцу запретили вылет в Дубай из‑за неправильного кода пола в его загранпаспорте.
Shot отмечает, что недочеты могли появиться после введения правительством новых правил проверки паспортов во избежание подделок и недостоверных сведений. То постановление подробно указывало признаки недействительности документа, к которым отнесли наличие орфографических ошибок и неровность линий строк.
Турагенты теперь вынуждены тщательнее проверять данные в загранпаспортах, добавляет канал. В МФЦ его читателям посоветовали поменять удостоверения, если есть даже малейшая вероятность неточностей.