Умер режиссер-мультипликатор Владимир Самсонов, автор анимационных картин «Очень синяя борода» и «Здесь могут водиться тигры». Об этом сообщили в телеграм-канале «Мульти-Шмульти».
Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал, что Самсонов скончался 20 февраля. Причины смерти не уточнили. Режиссеру было 87 лет.
«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику — живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — отметил Капков.
Он добавил, что наибольшую популярность среди работ Самсонова получил мюзикл «Очень синяя борода» с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Среди других работ кинематографиста были «Старая игрушка», «32-е декабря», «Валенок».
Владимир Самсонов родился в 1936 году в Уссурийске. Он учился на театральном отделении Московского художественного училища памяти 1905 года, а потом во ВГИКе. После этого Самсонов начал работать в «Союзмультфильме».
Позднее режиссер ушел на телевидение. В 90-е годы Самсонов остался без работы, подрабатывал художником. В последние годы он жил в дачном поселке под Раменском.
«Когда я навестил его четыре года назад, он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. Сильно нуждался. Последние лет двадцать болел, пережил операцию по удалению опухоли», — вспомнил Капков.