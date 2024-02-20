СМИ: Энтони Хопкинс добивался, чтобы Дэвида Линча отстранили от съемок «Человека-слона»

Британский актер Энтони Хопкинс, известный по фильмам «Молчание ягнят» и «Отец», добивался отстранения режиссера Дэвида Линча от съемок картины «Человек-слон». Об этом написал Collider.
Хопкинс сыграл в ленте доктора, спасшего главного героя — человека с врожденной деформацией лица и тела. По сюжету фильма доктор становится лучшим другом своего пациента, обнаружив, что тот — интеллигентный мужчина, скрывающийся под пугающей внешностью.
В «Человеке-слоне» Хопкинс сыграл одну из своих самых ярких ролей. Однако работа над фильмом шла непросто. Актер был убежден, что Линч непрофессионален и плохо подготовлен для съемок столь масштабной картины.
По словам СМИ, Хопкинс даже связался с продюсером ленты Мелом Бруксом, который инициировал создание фильма по книге Фредерика Тривза «Человек-слон». Артист настаивал, чтобы Брукс заменил Линча на другого, более опытного постановщика.
Однако продюсер верил в потенциал Линча и не прислушался к Хопкинсу. Брукс считал, что уникальный стиль работы режиссера сделает фильм более выразительным и оригинальным.
Он оказался прав. «Человек-слон» имел как серьезный коммерческий успех, так и успех у критиков. Фильм получил номинацию на «Оскар», также на награду за лучшую режиссуру претендовал Линч.