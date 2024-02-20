Алуштинский аквариум объявил вознаграждение за поимку хищной рыбы в Черном море

Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение каждому, кто выловит в Черном море хищную рыбу групер. Об этом сообщил «Известия».
Груперы известны как средиземноморские рыбы, в Черном море они появились недавно. По словам Жиленко, популяция этих хищников угрожает живущим в Черном море рыбам.
«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 см, а некоторые их братья — до 2 м», — пояснил директор аквариума.
Он заявил, что готов выплачивать по 5 тыс. рублей людям, которым удастся поймать групера и принести его в аквариум.