Алуштинский аквариум объявил вознаграждение за поимку хищной рыбы в Черном море

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:19
Фото: David Clode/Unsplash

Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение каждому, кто выловит в Черном море хищную рыбу групер. Об этом сообщил «Известия».

Груперы известны как средиземноморские рыбы, в Черном море они появились недавно. По словам Жиленко, популяция этих хищников угрожает живущим в Черном море рыбам.

«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 см, а некоторые их братья — до 2 м», — пояснил директор аквариума.

Он заявил, что готов выплачивать по 5 тыс. рублей людям, которым удастся поймать групера и принести его в аквариум.

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