Линдсей Лохан неожиданно становится невестой в трейлере «Ирландского желания»

Фильм выйдет на стриминговом сервисе 15 марта. Он расскажет о девушке Мэдди, которая отправляется в Ирландию на свадьбу своей лучшей подруги Эммы. Та выходит замуж за мужчину по имени Пол, в которого втайне влюблена Мэдди.