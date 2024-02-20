Линдсей Лохан неожиданно становится невестой в трейлере «Ирландского желания»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Ирландское желание», главную роль в котором исполнила Линдсей Лохан («Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки»).
Фильм выйдет на стриминговом сервисе 15 марта. Он расскажет о девушке Мэдди, которая отправляется в Ирландию на свадьбу своей лучшей подруги Эммы. Та выходит замуж за мужчину по имени Пол, в которого втайне влюблена Мэдди.
Героиня не решается признаться жениху подруги в своих чувствах, но загадывает несбыточное, казалось бы, желание — стать невестой Пола. На следующее утро Мэдди просыпается в альтернативной реальности, где ее мечта сбылась.
Девушка готовится к свадьбе с возлюбленным, но вскоре начинает сомневаться: это ли та жизнь, которой она должна жить. Сомнения Мэдди усиливает знакомство с фотографом, которого Пол пригласил на торжество.
В «Ирландском желании» снялись Айеша Карри, Эд Спилерс, Александер Влахос, Элизабет Тан, Джасинта Мулкахи и Джейн Сеймур. Режиссером картины выступила Джанин Дамиан, снявшая «Незабываемое Рождество» с Лохан.