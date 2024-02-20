Минкульт убрал «деградацию Европы» и «неоколониальную политику» из приоритетных тем поддержки кино

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:30
Фото: кадр из фильма «По щучьему велению»

Минкульт РФ убрал «деградацию Европы» и «неоколониальную политику стран англосаксонского мира» из приоритетных тем государственной поддержки кино. На это обратил внимание «Кинопоиск».

Список тем 2024 года изменился в сравнении с прошлогодним. Так, в нем появились «Внешнеполитические победы России», «Успехи российской внешней разведки», «Сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей», «Россия — уникальный пример сосуществования разных конфессий» и «Повышение туристической привлекательности регионов России и государства в целом».

Министерство поддержит в первую очередь те проекты, которые рассказывают о «становлении российской многоконфессиональности», «разрушительных последствиях межрелигиозной розни», здоровом образе жизни и «сохранении народонаселения».

Если в списке 2023 года было 17 пунктов, то в новом — 14. Некоторые пункты объединили, а другие расширили.

Минкульт РФ решил поддерживать искусство только с традиционными ценностями в 2015 году. За год до этого были созданы «Основы государственной культурной политики».

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