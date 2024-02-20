Минкульт убрал «деградацию Европы» и «неоколониальную политику» из приоритетных тем поддержки кино

Список тем 2024 года изменился в сравнении с прошлогодним. Так, в нем появились «Внешнеполитические победы России», «Успехи российской внешней разведки», «Сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей», «Россия — уникальный пример сосуществования разных конфессий» и «Повышение туристической привлекательности регионов России и государства в целом».