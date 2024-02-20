«Я хотел их развести, но они сами были мошенниками»: в сети поделились самыми странными разводками

«Когда мне было 19, мы с друзьями путешествовали по Юго-Восточной Азии. Мы не особо интересовались наркотиками, но во Вьетнаме мой друг решил вырубить травы. Он нашел какого‑то странного вида дилера на мопеде. У него была майка, которая закрывала большую часть его тела, и глаза, которые, казалось, двигались отдельно друг от друга. Мы зашли с ним на безлюдную улицу, и, когда мы подтвердили свои намерения, он достал пластиковый ID и сказал: „Я полицейский!“ Сделал он это с комично стереотипным американским акцентом. После этого он заставил нас пойти к банкомату и отдать ему по 100 долларов. Самое удивительное, что, после того как он представился полицейским, его глаза стали нормальными. Я не знал, что такое вообще возможно», — поделился Ми из Лондона.