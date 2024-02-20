«Я хотел их развести, но они сами были мошенниками»: в сети поделились самыми странными разводками

Никто не застрахован от встречи с мошенниками. Наверняка подобные истории есть у каждого из нас. Однако иногда такие ситуации становятся особенно странными и смешными. Издание Vice собрало несколько забавных случаев, которыми поделились люди в сети.
«Я искал работу в офисе на короткий срок. В объявлении не требовали никакого опыта, оплата была указана неплохая. Нужно было лично приехать в довольно хреновый район Лондона, чтобы отдать свое резюме и 20 фунтов наличными для обработки заявления — такое я, конечно, видел впервые. Я оделся по-деловому и немного нервничал, предполагая, что это будет собеседование. На месте меня встретили два чувака, которые выглядели как мелкие преступники. Они явно надели лучшую одежду, что у них была, но это выглядело довольно нелепо», — рассказал Дом из Лондона.
«Я пытался произвести хорошее впечатление и порасспрашивал их о работе, но они максимально пытались уйти от ответа. У них вообще не было ко мне вопросов; они просто пытались слить меня. Они арендовали отстойный офис в практически пустом здании. Как только я вышел, я подумал: „Да, это очень странно“. Но я уже отдал им свое резюме и купюру в 20 фунтов. Я сразу понял, что больше никогда о них не услышу», — добавил он.
«Когда мне было 14 лет, я попытался развести EA на крутых игроков в игре FIFA Ultimate Team: я сказал им, что сам стал жертвой мошенников. Но когда я дал им все данные своего аккаунта, то осознал, что они сами мошенники, которые притворились сотрудниками EA», — Каллум Дэвисон, Манчестер.
«Когда мне было 19, мы с друзьями путешествовали по Юго-Восточной Азии. Мы не особо интересовались наркотиками, но во Вьетнаме мой друг решил вырубить травы. Он нашел какого‑то странного вида дилера на мопеде. У него была майка, которая закрывала большую часть его тела, и глаза, которые, казалось, двигались отдельно друг от друга. Мы зашли с ним на безлюдную улицу, и, когда мы подтвердили свои намерения, он достал пластиковый ID и сказал: „Я полицейский!“ Сделал он это с комично стереотипным американским акцентом. После этого он заставил нас пойти к банкомату и отдать ему по 100 долларов. Самое удивительное, что, после того как он представился полицейским, его глаза стали нормальными. Я не знал, что такое вообще возможно», — поделился Ми из Лондона.
«Человек приличного вида доставлял телевизоры с плоским экраном у меня на районе. Когда я проходила мимо, он остановил меня и начал рассказывать о том, какая у них сейчас великолепная скидка на эти товары. Якобы последние модели они отдавали по 200 долларов за штуку. Он открыл коробку, которую доставлял в этот момент, и показал мне телевизор. Меня настолько впечатлила акция, что я взяла сразу два! Он достал еще две коробки из своего фургона и донес их до моей квартиры. Он пожал мне руку и сказал спасибо и уехал. Я открыла коробки и обнаружила там очень тяжелые дверцы от печи. За них я заплатила 400 долларов», — Мишель Парсонс, Сакраменто.