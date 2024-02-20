«Радио Свобода» признали нежелательной организацией

Минюст признал деятельность «Радио Свобода»* нежелательной на территории России. В список ведомства попало юрлицо организации — Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Теперь в реестре нежелательных 142 организации.
Минюст признает нежелательными иностранные или международные негосударственные структуры, которые, по версии российских властей, несут угрозу «основам конституционного строя», обороноспособности или безопасности страны.
За участие в деятельности нежелательной организации в первый раз грозят штрафы — до 15 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для компаний. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность со сроками до четырех лет.
По мнению юристов, россиянам может быть опасно распространять или ставить ссылки на материалы нежелательной организации, поскольку это могут счесть участием в ее деятельности. Сайты изданий, которые цитируют организации из списка Минюста, может заблокировать Роскомнадзор.
«Радио Свобода» — международная некоммерческая радиовещательная корпорация, финансируемая правительством США. Основана в 1950 году как «Радио Свободная Европа» для вещания за «железный занавес» антикоммунистической пропаганды.
Сейчас у «Радио Свобода» есть несколько отделов, которые работают более чем на 20 стран, включая Россию, Грузию, Армению, Казахстан, Венгрию, Иран и Афганистан. В РФ, Беларуси, Азербайджане, Иране, Туркменистане и Узбекистане ее эфирное вещание запрещено по политическим мотивам.
* «Радио Свобода» внесена Минюстом в список иноагентов.