В Свердловской области преподаватель техникума ставил учениц на колени и бил ремнем

Преподаватель техникума из Каменск-Уральского в качестве наказаний на занятиях ставил девушек на колени и бил их ремнем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.
Педагог, о котором идет речь, — сотрудник местного ОВД Иван Корсак, старший лейтенант полиции. В техникуме торговли и сервиса он преподает по совмещению в свободное от службы время.
На одном из занятий он вывел перед аудиторией 18-летнюю ученицу и отшлепал ремнем. На следующий день другую несовершеннолетнюю ученицу он поставил в угол на колени и угрожал применить насилие. Ее мать подала заявление в полицию. По словам женщины, ее дочь наказали за улыбку, которую она позволила на занятии.
Когда видео с занятий всплыли в сети, преподавателя вызвали к директору, сообщает Baza. Там мужчина сказал, что делал все в шутливой форме — без насилия и агрессии. Он признался, что брал в руки ремень, но заявил, что не бил девушку. Зачем мужчина так сделал, он пояснить не смог.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сказали, что ведут проверку. Из колледжа полицейский уволился по собственному желанию.
Адвокат потерпевшей также подал заявления в Следственный комитет и прокуратуру. «Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности», — считает юрист.