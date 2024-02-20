В Свердловской области преподаватель техникума ставил учениц на колени и бил ремнем

Когда видео с занятий всплыли в сети, преподавателя вызвали к директору, сообщает Baza. Там мужчина сказал, что делал все в шутливой форме — без насилия и агрессии. Он признался, что брал в руки ремень, но заявил, что не бил девушку. Зачем мужчина так сделал, он пояснить не смог.