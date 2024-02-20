«Дизайн завод» откроет выставку современного искусства с застольем, арт-маркетом и вечеринкой

Творческое объединение «Спички» вместе с креативной командой «Дизайн завода» откроет в Москве выставку современного искусства с лекциями, застольем, арт-маркетом и диджей-сетами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители объединения.
Открытие пройдет 22 февраля на территории «Дизайн завода», сбор гостей начинается в 17.00.
На выставке представят работы 38 современных художников, среди которых Полина Шелест, Адель Левитова, Мария Федорова, Ольга Шевченко, Константин Батынков и Алексей Столяров. Один из партнеров — консалтинговое агентство «Омут» — выставит произведения своих художников: Наташи Перовой, Дарьи Арбузовой и Александра Ольховского.
На открытии будет лекторий-застолье, в котором поучаствуют спикеры от «Дизайн завода», «Союзмультфильма» и медиа о современной культуре и моде Ömankö. «Спички» и креативная команда «Дизайн завода» представят лимитированный зин о медиа, культуре и событиях в городе.
В рамках маркета Art & Flowers представят товары российских брендов и дизайнеров: керамику от 1artchannel и Daria Surmilo, украшения от Leto JL, вязаные аксессуары от Youneedmyknit, сумки от Pepfer x Анна Синица, шоперы, броши и аксессуары от Максима Демина, скульптуры Виктора Перельмана, графику Дмитрия Артищева и Алексея Дмитриева, работы от Лизы Токаревой и Анастасии Финк.
Можно будет купить и изделия от подопечных фонда «Образ жизни» — игрушки из шерсти, мозаики, украшения, декор для дома, раскраску и фирменный мерч. Собранные средства направят на помощь людям с инвалидностью.
Теперь к концертной части. В 22.00 покажут перформанс от участников хип-хоп-оперы «Копы в огне». А еще в лайнапе — участник Boiler Room и артист лейбла «ГОСТ звук» Lapti, участник бренд-вечеринки «Станция метро Горьковская» диджей Maks Buyakov и DJ Tactics, повлиявший на популяризацию хип-хопа, регги, фанка и электроники в России.
Кураторами маркета и экспозиции выступят московские деятели культуры Анастасия Смирнова и Анна Синица, а также художник Цы’ган Вова. Выставка продлится до 8 марта. Билеты продаются на «Афише».