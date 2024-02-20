«Дизайн завод» откроет выставку современного искусства с застольем, арт-маркетом и вечеринкой

Теперь к концертной части. В 22.00 покажут перформанс от участников хип-хоп-оперы «Копы в огне». А еще в лайнапе — участник Boiler Room и артист лейбла «ГОСТ звук» Lapti, участник бренд-вечеринки «Станция метро Горьковская» диджей Maks Buyakov и DJ Tactics, повлиявший на популяризацию хип-хопа, регги, фанка и электроники в России.