Мартин Скорсезе сыграл наставника Данте Алигьери

Режиссер «Отступников» и «Волка с Уолл-стрит» Мартин Скорсезе исполнит эпизодическую роль в фильме Джулиана Шнабеля «В руке Данте». Он сыграет роль наставника Данте Алигьери, сообщает Variety.
Скорсезе изобразил мудреца, которого навещает итальянский поэт Алигьери. «Он необыкновенен в фильме. От него невозможно оторвать глаз», — рассказал постановщик Шнабель.
Еще два человека, которые видели кадры из фильма, оказались под впечатлением от игры Скорсезе. В данный момент Шнабель монтирует грядущую картину.
Скорсезе появлялся во многих своих фильмах и в работах других режиссеров, например, играл Винсента Ван Гога в отрывке из фильма Акиры Куросавы «Мечты».
В криминальной драме «В руке Данте» сыграли Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джерард Батлер и Аль Пачино. Фильм снят по мотивам одноименной книги Ника Тошеса, съемки проходили в основном в Италии.
Повествование фильма переплетается между XIV и XII веками, причем некоторые персонажи появляются сразу в двух эпохах. Одна сюжетная линия следует за Данте, когда он пишет «Божественную комедию», другая показывает влияние его творения.
Сюжет расскажет о группе нью-йоркских контрабандистов, которым в руки попадает оригинал «Божественной комедии». Команда привлекает ученого по имени Ник, чтобы доказать подлинность произведения, но он сбегает с рукописью.