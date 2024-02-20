Суд отказался взыскать с блогера 5 млн рублей за использование мема «Ждун»

Основой мема стала скульптура Маргрит ван Бреворт, установленная в мае 2016 года рядом с одной из больниц в Нидерландах. Работа символизирует пациентов, которые ожидают приема у врача. В 2017 году «Си Ди Лэнд контакт» заключила контракт с художницей на использование образа Ждуна в России.