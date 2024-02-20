Суд отказался взыскать с блогера 5 млн рублей за использование мема «Ждун»

Истцом выступала компания «Си Ди Лэнд контакт», которой принадлежат авторские права на образ Ждуна в России. Она требовала с Портнягина компенсацию «за незаконное использование произведения изобразительного искусства с условным названием „Ждун“ („Homunkulus Loxodontus“)».
По данным Shot, правообладатель образа Ждуна подал в суды почти 500 исков о нарушении авторских прав на общую сумму 48 млн рублей. Сейчас на рассмотрении находятся более 50 дел.
«Ждун» стал популярен в российских соцсетях в 2017 году. Портнягин использовал образ этого персонажа на своем ютуб-канале в 2018 году.
Основой мема стала скульптура Маргрит ван Бреворт, установленная в мае 2016 года рядом с одной из больниц в Нидерландах. Работа символизирует пациентов, которые ожидают приема у врача. В 2017 году «Си Ди Лэнд контакт» заключила контракт с художницей на использование образа Ждуна в России.