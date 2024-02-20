В Москве задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Всероссийское общество глухих сообщило о задержании сотрудников центрального аппарата. У полицейских появились вопросы к руководителям организации.
Среди задержанных оказался президент общества Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента и председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, а также бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата. По какой причине к ним пришли полицейские, не говорится, но известно, что решение принял следственный департамент МВД.
«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», — заверяют представители общества. Они уточнили, что организация работает в штатном режиме и обещает прояснить ситуацию на пресс-конференции.
В марте прошлого года бывшего руководителя общества приговорили к 7 годам колонии по делу о растрате 50 млн рублей из средств ВОГ, также тюремные сроки получили бывший начальник правового отдела и экс-начальник управления финансов. С них также взыскали компенсацию в 569 млн рублей, отмечает РБК.
Поводом для уголовного дела стала продажа здания организации в центре Москвы, а также фиктивные акты о ремонтных работах и реконструкции помещений.