В Москве задержали руководителей Всероссийского общества глухих

В марте прошлого года бывшего руководителя общества приговорили к 7 годам колонии по делу о растрате 50 млн рублей из средств ВОГ, также тюремные сроки получили бывший начальник правового отдела и экс-начальник управления финансов. С них также взыскали компенсацию в 569 млн рублей, отмечает РБК.