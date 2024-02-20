«Дурное дело нехитрое»: Boulevard Depo удалил клипы «No Flag», «Nongrata» и «Carousel»

«Может, тебе просто пойти в Третьяковку да насрать там в каком‑нибудь зале среди мировых шедевров? Типа это твой вызов. А действительно, зачем вам Пушкин, Блок, Мандельштам, Бродский? У вас же своя рифма, которой вы головы морочите миллионам. Глядя на вас, хочется оправдать газовую камеру. Удалить вас надо, как раковую опухоль, пока метастазы не пошли», — продолжает он гневную тираду. Видео кончается тем, что его дочь, поклонница Boulevard Depo, стреляет ему в голову.