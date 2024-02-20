«Дурное дело нехитрое»: Boulevard Depo удалил клипы «No Flag», «Nongrata» и «Carousel»

Клипы «No Flag», «Nongrata» и «Carousel» Boulevard Depo пропали с канала рэпера, обратил внимание The Flow. Артист подтвердил, что принял решение их убрать.
Издание отмечает, что в видео для песни «Carousel» Depo скручивал самокрутку и курил. В клипе «No Flag» артиста по-полицейски хватают под руки двое мужчин, бросают в багажник и увозят на склад, где избивают до крови. Позже в кадре появляется обеспеченный человек в синей рубашке и с кобурой, который отчитывает рэпера за негативное влияние на подростков.
«А ты, че у тебя за хрень, про что ты поешь? „Я трахнул твою девушку пять минут назад“ — это что это за подвиг такой, о котором нужно орать на всю страну? Настоящий мужик этим хвастаться не будет. Все у вас на понтах. Вас бы в горячие точки отправить, вы узнали бы, почем фунт лиха», — возмущается мужчина.
«Может, тебе просто пойти в Третьяковку да насрать там в каком‑нибудь зале среди мировых шедевров? Типа это твой вызов. А действительно, зачем вам Пушкин, Блок, Мандельштам, Бродский? У вас же своя рифма, которой вы головы морочите миллионам. Глядя на вас, хочется оправдать газовую камеру. Удалить вас надо, как раковую опухоль, пока метастазы не пошли», — продолжает он гневную тираду. Видео кончается тем, что его дочь, поклонница Boulevard Depo, стреляет ему в голову.
Автор «Old Blood» подтвердил, что убрал ролики сам. «Да да я поудалял клипы, дурное дело нехитрое. Новых наснимаем», — написал он в телеграм-канале.
Недовольный новостью о пропаже видео, он предложил фанатам «прифотошопить к фотке скали милано с мизулиной» его лицо и попробовать обмануть The Flow. Среди получившихся фото хватает смешных.