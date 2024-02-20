Профсоюзы Франции добились закрытия Эйфелевой башни на время Олимпиады

Из‑за забастовки «некоторых сотрудников» Эйфелеву башню закрыли для туристов, сообщается на сайте Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE). Акция случилась из‑за критики хода реконструкции объекта к Олимпиаде-2024.
Подготовка Эйфелевой башни к Играм идет с 2017 года. Забастовку объявили крупнейшие профсоюзы страны — Всеобщая конфедерация труда (CGT) и «Рабочая сила» (FO) — в декабре 2023-го, недовольные «несостоятельной экономической моделью работы культурного объекта с заниженной оценкой необходимых работ и завышенными ожиданиями прибыли»: несмотря на на 6,3 млн посетителей в прошлом году, монумент понес убытки в размере нескольким миллионов евро.
Забастовка может растянуться до 27 декабря и выпасть на время Олимпийских и Паралимпийских игр, поэтому иностранцы во Франции рискуют потерять возможность подняться на Эйфелеву башню — «из‑за нехватки финансовых средств на расходы по техническому обслуживанию», заявлял SETE. Однако акцию профсоюзов могут на время приостанавливать.
«Ее ветхое состояние совершенно очевидно. Когда вы проходите близко, видно ржавчину. Сотрудники, у которых более 30 лет стажа, никогда такого не видели», — поделился представитель CGT Денис Вавассори. Эйфелеву башню последний раз красили 14 лет назад, хотя это требуется каждые 7 лет.
Предыдущая забастовка работников башни прошла 27 декабря 2023 года — в 100-летнюю годовщину со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля. Разговоры о серьезном ремонте Эйфелевой башни ведутся давно. «Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ», — говорил один из сотрудников монумента.