Профсоюзы Франции добились закрытия Эйфелевой башни на время Олимпиады

«Ее ветхое состояние совершенно очевидно. Когда вы проходите близко, видно ржавчину. Сотрудники, у которых более 30 лет стажа, никогда такого не видели», — поделился представитель CGT Денис Вавассори. Эйфелеву башню последний раз красили 14 лет назад, хотя это требуется каждые 7 лет.