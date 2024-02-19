Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

Российский сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев, известный по работе над фильмом «Брестская крепость» и сериалом «Крепость», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Воробьев умер 18 февраля. Причины его смерти не раскрыли. В сообщении отметили, что коллеги запомнили кинематографиста как «яркого профессионала и замечательного человека».
Воробьев родился в 1970 году в Беларуси. Его карьера в кино и на телевидении началась в 90-х годах. Он работал на белорусских и российских телеканалах, подготовил к эфиру свыше 1000 телепрограмм.
Кинематографист продюсировал документальные фильмы. С 2003 по 2011 год дважды возглавлял Гендирекцию лицензионныз программ и кинопоказа Белтелерадиокомпании.
Воробьев работал над сценариями фильмов «Духовная война» и «Три талера», «Украсть Бельмондо» и «Прерванные воспоминания». С 2013 года он также работал в Московском государственном институте культуры.