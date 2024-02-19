Директора киностудии «Ленфильм» объявили в розыск

Щербакова, согласно данным базы, разыскивают по уголовной статье. В связи с каким обвинением ищут гендира «Ленфильма», не уточняется. По информации «Фонтанки», Щербакова могут преследовать по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.