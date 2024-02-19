Директора киностудии «Ленфильм» объявили в розыск

Директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска МВД России.
Щербакова, согласно данным базы, разыскивают по уголовной статье. В связи с каким обвинением ищут гендира «Ленфильма», не уточняется. По информации «Фонтанки», Щербакова могут преследовать по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. До этого он выступал гендиректором медиахолдинга 1st MediaInvest. В данный момент Щербаков находится не в России.
На «Ленфильме» рассказали, что Щербаков числится в отпуске без сохранения заработной платы вплоть до 29 февраля. Его обязанности в данный момент исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников.