Директора киностудии «Ленфильм» объявили в розыск

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:49
Изображение: Radio Mediametrics/YouTube

Директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска МВД России.

Щербакова, согласно данным базы, разыскивают по уголовной статье. В связи с каким обвинением ищут гендира «Ленфильма», не уточняется. По информации «Фонтанки», Щербакова могут преследовать по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. До этого он выступал гендиректором медиахолдинга 1st MediaInvest. В данный момент Щербаков находится не в России.

На «Ленфильме» рассказали, что Щербаков числится в отпуске без сохранения заработной платы вплоть до 29 февраля. Его обязанности в данный момент исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+