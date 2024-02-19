Linkin Park выпустит новую песню, в записи которой участвовал Честер Беннингтон

Американская рок-группа Linkin Park выпустит ранее неопубликованную песню «Friendly Fire», в записи которой участвовал умерший в 2017 году фронтмен коллектива Честер Беннингтон. Об этом сообщил NME.
Композицию записали во время работы над альбомом «One More Light». Он был последним, в котором принял участие Беннингтон. Спустя два месяца после релиза пластинки музыкант покончил с собой.
Linkin Park опубликовала тизер «Friendly Fire». Песня вдохновлена синтипопом. В ней музыканты задаются вопросом «За что мы боремся?».
«Мы разваливаемся по частям без причин. Мы нажимаем на курок в бесполезной войне. Если мы вернемся назад и погрузимся во тьму, За что же мы боремся? За что мы боремся? Это просто дружеский огонь», — говорится в треке.
Когда «Friendly Fire» выйдет, группа пока не сообщила. Ранее лидер коллектива Майк Шинода уже упоминал композицию. В 2020 году в интервью он впервые рассказал о существовании неопубликованного трека.