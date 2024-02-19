Умер дирижер Леопольд Гершкович

«Редкий дар, прежде всего, именно музыканта всегда особо принимался оркестром, оперой, балетом и хором, позволял прощать и, порой, дирижерскую резкость и горячность, и упорную непримиримость, и дотошность, поскольку его принципиальность, бескомпромиссность, готовность до последнего биться за верный штрих или интонацию, за понимание образа героя, стремление к музыкальному совершенству вплоть до поворота головы, убежденность в правоте и силе его театральной правды в итоге убеждали каждого», — отметили в театре.