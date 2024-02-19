Умер дирижер Леопольд Гершкович

Умер заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович. Об этом сообщается на сайте Театра имени Сац.
В сообщении отметили, что Гершкович был «одним из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшим у истоков становления и развития» театра. Музыканту было 88 лет.
Прощание с Гершковичем пройдет в Театре имени Сац 21 февраля, в 10.00. По информации СМИ, он скончался за рулем вечером 18 февраля.
По словам супруги артиста Анастасии Ялдиной, ему стало плохо во время поездки. Ялдина сумела остановить автомобиль и избежать ДТП. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть Гершковича из‑за «сердечной недостаточности левого желудочка».
Гершкович служил в Театре имени Сац с 1967 года. Он был учеником Наталии Сац. По словам коллег, он «не один десяток лет оставался принципиальной, знаковой, определяющей творческой фигурой» и всегда отличался преданностью музыке. Музыкант также преподавал в ГИТИСе.
«Редкий дар, прежде всего, именно музыканта всегда особо принимался оркестром, оперой, балетом и хором, позволял прощать и, порой, дирижерскую резкость и горячность, и упорную непримиримость, и дотошность, поскольку его принципиальность, бескомпромиссность, готовность до последнего биться за верный штрих или интонацию, за понимание образа героя, стремление к музыкальному совершенству вплоть до поворота головы, убежденность в правоте и силе его театральной правды в итоге убеждали каждого», — отметили в театре.