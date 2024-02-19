Реджина Кинг баллотируется в президенты в трейлере фильма о политике Ширли Чисхолм

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Ширли» — байопика о темнокожей женщине-политике Ширли Чисхолм, которая баллотировалась на пост президента США в 1972 году.
Роль Чисхолм в картине исполнила Реджина Кинг, известная по фильмам «Рэй» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Помимо нее в ленте снялись Лэнс Реддик, Лукас Хеджес, Брайан Стокс Митчелл, Кристина Джексон и другие артисты.
Вместе они рассказали историю первой темнокожей женщины, вошедшей в Конгресс США и решившейся бороться за пост президента страны. Режиссером байопика выступил Джон Ридли («Пять дней после катастрофы», «Джими Хендрикс»). Он же написал сценарий картины. Премьера «Ширли» состоится на Netflix 22 марта.