Реджина Кинг баллотируется в президенты в трейлере фильма о политике Ширли Чисхолм

Роль Чисхолм в картине исполнила Реджина Кинг, известная по фильмам «Рэй» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Помимо нее в ленте снялись Лэнс Реддик, Лукас Хеджес, Брайан Стокс Митчелл, Кристина Джексон и другие артисты.