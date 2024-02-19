Кристен Стюарт появилась на обложке Rolling Stone и подверглась критике. Актриса ответила на нее

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по фильмам «Сумерки» и «Спенсер», появилась на обложке журнала Rolling Stone. Ее образ вызвал смешанную реакцию у поклонников.
Некоторые из них похвалили артистку за смелость: на фотографиях Стюарт предстала в мужских трусах-джоки и кожаном жилете, надетом на голое тело. Другие же раскритиковали дерзкий андрогинный образ актрисы.
«Это так невероятно предсказуемо и скучно», — заявил один из комментаторов. «Это могло бы быть провокационном в 1989 году», — отметил другой. «Обложка просто отвратительная», — написал третий.
«Она выглядит, как стремный парень, который живет со своей мамой… тот, кого избегают соседские дети»
«Она выглядит так, будто плохо пахнет»
«1. Актерские возможности Стюарт исчерпывают себя.
2. Rolling Stone последует за Sports Illustrated скоро.
3. Мерзость.»
«Где‑то далеко на юге есть парень, готовящий мет в трейлере, с флагом конфедератов вместо занавески, и он выглядит в точности как эта леди»
Стюарт ответила на критику снимков. Актриса призналась, что «по-настоящему счастлива» от того, какой получилась съемка для Rolling Stone и какую реакцию она вызвала.
Стюарт отметила, что ей нравится исследовать феминность и разрушать традиционные стереотипы. «Это нормально — делать разные снимки и смешивать их таким образом, к которому люди не привыкли», — пояснила артистка.
Актриса готовится к премьере своего нового фильма — «Любовь истекает кровью». В нем Стюарт сыграла менеджера спортзала по имени Лу, влюбляющуюся в бодибилдера.
Этот персонаж, по словам Кристен, для нее стал «странным, в некотором роде трогательном возвращением к изначальной форме» — тому, какой актрисы была «до того, как меня просто избили мужскими ожиданиями».