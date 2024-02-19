Кристен Стюарт появилась на обложке Rolling Stone и подверглась критике. Актриса ответила на нее

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28
Фото: Rolling Stone

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по фильмам «Сумерки» и «Спенсер», появилась на обложке журнала Rolling Stone. Ее образ вызвал смешанную реакцию у поклонников.

Некоторые из них похвалили артистку за смелость: на фотографиях Стюарт предстала в мужских трусах-джоки и кожаном жилете, надетом на голое тело. Другие же раскритиковали дерзкий андрогинный образ актрисы.

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«Это так невероятно предсказуемо и скучно», — заявил один из комментаторов. «Это могло бы быть провокационном в 1989 году», — отметил другой. «Обложка просто отвратительная», — написал третий.

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«Она выглядит, как стремный парень, который живет со своей мамой… тот, кого избегают соседские дети»

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«Она выглядит так, будто плохо пахнет»

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«1. Актерские возможности Стюарт исчерпывают себя.
2. Rolling Stone последует за Sports Illustrated скоро.
3. Мерзость.»

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«Где‑то далеко на юге есть парень, готовящий мет в трейлере, с флагом конфедератов вместо занавески, и он выглядит в точности как эта леди»

Стюарт ответила на критику снимков. Актриса призналась, что «по-настоящему счастлива» от того, какой получилась съемка для Rolling Stone и какую реакцию она вызвала.

«Существование женского тела, демонстрирующего вам любой тип сексуальности, который не предназначен исключительно для гетеросексуальных мужчин, — это то, что людям не очень нравится, и поэтому я действительно довольна этим»
Кристен Стюарт

Стюарт отметила, что ей нравится исследовать феминность и разрушать традиционные стереотипы. «Это нормально — делать разные снимки и смешивать их таким образом, к которому люди не привыкли», — пояснила артистка.

Актриса готовится к премьере своего нового фильма — «Любовь истекает кровью». В нем Стюарт сыграла менеджера спортзала по имени Лу, влюбляющуюся в бодибилдера.

Этот персонаж, по словам Кристен, для нее стал «странным, в некотором роде трогательном возвращением к изначальной форме» — тому, какой актрисы была «до того, как меня просто избили мужскими ожиданиями».

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