Россияне купили больше абонементов в фитнес-клубы, хотя те подорожали

В январе россияне купили на 10% больше абонементов в спортклубы, чем в том же месяце 2023 года. Жители Москвы тратят на фитнес в среднем 43 тыс. рублей в год, в целом по стране — 33 тыс., передает «Коммерсант».
В 2024 году оборот фитнес-клубов вырос на 19%, в то время как средний чек подорожал на 9%. Совокупная выручка отрасли за первый месяц 2024-го составила 1,47 млрд рублей, отметила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров связывает рост фитнес-рынка с распространением подписочных моделей, к которым переходят клубы. Также интерес вызывают экспериментальные спортивные студии и программы.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева обращает внимание, что за прошлый год число занимающихся фитнесом в России увеличилось на 6–7%, до 6,5 млн человек. В этом году показатель, по ее прогнозам, может вырасти еще на 4,6–6,2%, до 6,8–6,9 млн человек. Однако рост оборота пока не компенсирует упавшую маржинальность бизнеса из‑за его высокой себестоимости.