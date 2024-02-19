Россияне купили больше абонементов в фитнес-клубы, хотя те подорожали

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева обращает внимание, что за прошлый год число занимающихся фитнесом в России увеличилось на 6–7%, до 6,5 млн человек. В этом году показатель, по ее прогнозам, может вырасти еще на 4,6–6,2%, до 6,8–6,9 млн человек. Однако рост оборота пока не компенсирует упавшую маржинальность бизнеса из‑за его высокой себестоимости.