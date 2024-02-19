«Лунная ночь» Айвазовского ушла с молотка за 92 млн рублей

Картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продана на аукционе за 92 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу «Аукционного холдинга».
«Лунная ночь» была главным лотом торгов, которые прошли 18 февраля в Московском аукционном доме. На них были представлены художественные произведения XVIII–XX веков.
С молотка также ушли картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина за 29,5 млн рублей, «Гималаи» Николая Рериха за 12 млн, «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина за 9,5 млн и авторская копия статуи «Кентавр указующий» Эрнста Неизвестного за 6,5 млн. Общая сумма продаж составила 235,5 млн рублей.
Недавно бывший зампрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в соцсети X, что картина Айвазовского была «среди 52 полотен, которые незаконно передали в Симферопольский художественный музей в Крыму» после присоединения полуострова к России. В 2014 году украинские власти объявили картину с таким названием в международный розыск.
В пресс-службе Аукционного холдинга сообщили РБК, что заявление Мамедова не соответствуют действительности. Там пояснили, что Айвазовский написал с интервалом в четыре года две картины «Лунная ночь», которые между собой не связаны ничем, кроме названия.
На торгах в Москве представили картину 1878 года, купленную на аукционе Stockholms Auktionsverk в 2008 году, отмечает РБК. В розыске же находится другое полотно, которое датируется 1882 годом и числится в фонде Симферопольского государственного музея.