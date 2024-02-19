«Лунная ночь» Айвазовского ушла с молотка за 92 млн рублей

В пресс-службе Аукционного холдинга сообщили РБК, что заявление Мамедова не соответствуют действительности. Там пояснили, что Айвазовский написал с интервалом в четыре года две картины «Лунная ночь», которые между собой не связаны ничем, кроме названия.