В клубе Белогорска прошел конкурс на раздевание. Полиция начала проверку, ведущего уволили

В субботу в ночном клубе амурского Белогорска прошел конкурс на раздевание. Полиция начала проверку, сообщил глава города Станислав Мелюков. Ему рассказала о мероприятии «активистка-волонтерка СВО», которая прислала Мелюкову сообщение в личку.
По итогам полицейской проверки к административной ответственности могут привлечь руководство клуба, ведущего и участниц конкурса. Владельцы заведения полностью взяли на себя ответственность и объявили о закрытии до конца проверки.
Ведущего конкурса уволили. Сотрудников клуба по решению руководства направят в волонтерский отряд для оказания помощи участникам военной операции. Само заведение направит помощь Фонду поддержки семьям участников СВО.
По мнению Мелюкова, весь ажиотаж вокруг мероприятия вызван голосовыми сообщениями, что участницы конкурса якобы жены российских военных. Авторы этих сообщений «в выражениях не стеснялись» и заявляли, что отправили видео их супругам на фронте, отметил глава города. Из мессенджеров тема перекочевала в телеграм-каналы, а затем и в СМИ, которые не проверили «чувствительную информацию», добавил он.
«Официально заявляю: участницы конкурса — не жены участников СВО. Полагаю, что инцидент в клубе сознательно стал использоваться деструктивными силами», — сказал Мелюков и призвал правоохранителей привлечь к ответственности авторов фейка.