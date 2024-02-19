В клубе Белогорска прошел конкурс на раздевание. Полиция начала проверку, ведущего уволили

По мнению Мелюкова, весь ажиотаж вокруг мероприятия вызван голосовыми сообщениями, что участницы конкурса якобы жены российских военных. Авторы этих сообщений «в выражениях не стеснялись» и заявляли, что отправили видео их супругам на фронте, отметил глава города. Из мессенджеров тема перекочевала в телеграм-каналы, а затем и в СМИ, которые не проверили «чувствительную информацию», добавил он.