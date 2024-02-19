В Турции запретили праздновать Хэллоуин и Рождество в частных школах

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:33
Фото: Clint Patterson/Unsplash

Министерство национального образования Турции запретило частным школам проводить праздники, «противоречащие национальным и духовным ценностям». Об этом сообщает газета Sabah.

В документе уточняется, что в первую очередь речь идет о таких праздниках, как Хэллоуин, католическое Рождество и Пасха.

«Во многих частных школах Турции Неделя бытовых товаров, которая отмечается с 12 по 18 декабря каждого года, проходит мимо обычных мероприятий, в то время как христианским дням и неделям, таким как Рождество, Хэллоуин и Пасхальная неделя, уделяется гораздо больше внимания», — пишет газета.

В постановлении Министерства образования также говорится о международных школах. Они в последнее время подвергаются критике за учебные программы, которые, как утверждается, «представляют угрозу национальной безопасности». Теперь все учебные программы и материалы должны быть одобрены Советом по образованию.

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