Иранская газета замазала ягодицы жены Криштиану Роналду на совместном фото

Иранская газета «Хамшахри» замазала попу Джорджины Родригес на ее совместном фото с детьми и мужем Криштиану Роналду, заметила британская газета The Sun.
Снимок был сделан во время празднования 39-летия футболиста. На нем игрок отмечает праздник вместе с семьей, в том числе с женой, улыбающейся в камеру и одетой в обтягивающее длинное платье.
Тегеранское издание посчитало внешний вид испанской модели неподобающим и решила внести свои правки в изображение. В их версии ягодицы инфлюэнсерки были грубо замазаны. В остальном фото осталось неизменным.
Фото Роналду
Версия «Хамшахри»
Источник Sun поделился с изданием мнением, что модель не может быть довольна такой ретушью.
«Джорджина Родригес очень зла. Она очень много работает над своим телом и гордится своими формами. Вся ситуация демонстрирует, как устарело представление о женщинах в некоторых частях мира. Это всего лишь попа», — прокомментировал неназванный собеседник.
Недовольство изменениями вышло и на мировой уровень. Например, на пост с фотографиями отреагировала депутат бельгийского парламента иранского происхождения Дарья Сафаи.
Она осудила манипуляцию с изображениями: «Это лишь демонстрирует, насколько болезненно исламисты воспринимают женское тело. Именно так больные исламисты видят женщин. Вот почему они предпочитают скрывать их под чадрой».