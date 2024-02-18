Иранская газета замазала ягодицы жены Криштиану Роналду на совместном фото

Максим Саблин
Вчера в 19:58
Фото: из соцсетей Криштиану Роналду

Иранская газета «Хамшахри» замазала попу Джорджины Родригес на ее совместном фото с детьми и мужем Криштиану Роналду, заметила британская газета The Sun.

Снимок был сделан во время празднования 39-летия футболиста. На нем игрок отмечает праздник вместе с семьей, в том числе с женой, улыбающейся в камеру и одетой в обтягивающее длинное платье.

Тегеранское издание посчитало внешний вид испанской модели неподобающим и решила внести свои правки в изображение. В их версии ягодицы инфлюэнсерки были грубо замазаны. В остальном фото осталось неизменным.

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Фото Роналду

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Версия «Хамшахри»

Источник Sun поделился с изданием мнением, что модель не может быть довольна такой ретушью.

«Джорджина Родригес очень зла. Она очень много работает над своим телом и гордится своими формами. Вся ситуация демонстрирует, как устарело представление о женщинах в некоторых частях мира. Это всего лишь попа», — прокомментировал неназванный собеседник.

Недовольство изменениями вышло и на мировой уровень. Например, на пост с фотографиями отреагировала депутат бельгийского парламента иранского происхождения Дарья Сафаи.

Она осудила манипуляцию с изображениями: «Это лишь демонстрирует, насколько болезненно исламисты воспринимают женское тело. Именно так больные исламисты видят женщин. Вот почему они предпочитают скрывать их под чадрой».

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