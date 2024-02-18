Сценарий «Звездных войн», забытый в доме у Харрисона Форда, продали за 13,6 тыс. долларов

На аукционе продали четвертый черновик сценария фильма «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда», забытый Харрисоном Фордом в лондонской квартире. Об этом сообщает The Guardian.
Лот приобрел австралийский частный коллекционер за 13,6 тыс. долларов. Сценарий, датированный 15 марта 1976 года, неполный, но он включает в себя сцены и персонажей, которые были вырезаны из окончательного варианта.
Вместе со сценарием Форд оставил и другие предметы в лондонской квартире, включая расписание съемок и сборники заметок, которые были проданы покупателю из Великобритании за 6000 долларов.
Эти предметы 50 лет пролежали в частном доме в Ноттинг-Хилле. Владельцы сдавали актеру два верхних этажа. В это время его навещали коллеги по фильму Кэрри Фишер и Марк Хэмилл.
«На аукционе со всего мира велись конкурентные торги за эти никогда ранее не виденные кусочки истории „Звездных войн“. Хотя другие копии этого сценария уже появлялись на рынке, на этом аукционе был установлен новый рекорд для сценария. Это показывает, насколько личная связь с предметами так привлекательна для поклонников „Звездных войн“», — сказал аукционист Excalibur Auctions Джонатан Тороуд.