Сценарий «Звездных войн», забытый в доме у Харрисона Форда, продали за 13,6 тыс. долларов

«На аукционе со всего мира велись конкурентные торги за эти никогда ранее не виденные кусочки истории „Звездных войн“. Хотя другие копии этого сценария уже появлялись на рынке, на этом аукционе был установлен новый рекорд для сценария. Это показывает, насколько личная связь с предметами так привлекательна для поклонников „Звездных войн“», — сказал аукционист Excalibur Auctions Джонатан Тороуд.