Посольство РФ призвало россиян «рассмотреть возможность» уехать со Шри-Ланки

Посольство России на Шри-Ланке призвало проживающих на острове россиян задуматься над возвращением на родину. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении.
Поводом для поста стало сообщение об инциденте в отеле Rainbow Surf Beach Hotel с туристами из России. Посольство уточняет, что «это уже не первая подобная жалоба на указанный отель», но не приводит других сообщений.
Shot писал, что в ночь на 15 февраля сотрудник отеля разделся, залез в кровать к двум туристкам и начал мастурбировать. Во время разговора с сотрудниками отеля парень одной из девушек ввязался в драку.
По информации Shot, путешественники обратились в полицию, однако поначалу у них отказывались принимать заявление, и для этого понадобилось вмешательство консула.
«Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие», — добавили представители дипмиссии.
Заведующий консульским отделом посольства Герман Федоров в комментарии «Известиям» отметил, что инцидент взят на особый контроль. По его словам, в дипмиссии обеспокоены ситуацией с гражданами на острове, ведь неприятные случаи там участились.
По информации представителя ведомства, полиция открыла расследование по случаю домогательств в отношении двух россиянок со стороны персонала отеля, а вступившийся за них мужчина после драки разошелся с местным жителем миром. Туристки улетели в Россию, не написав заявления, добавил Федоров.