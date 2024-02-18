Научный журнал опубликовал сделанный ИИ рисунок крысы с огромным пенисом

Научному журналу Frontiers in Cell and Developmental Biology пришлось отозвать статью китайских ученых и извиниться за публикацию. В их материале присутствовали сгенерированные нейросетью рисунки крысы с огромным пенисом и яйцами, пишет The Telegraph.
Рисунки животного с непропорционально большими половыми органами из авторитетного издания появились в соцсетях 12 февраля и вызвали смех у читателей журнала. Кроме того, изображение сопровождали нечитаемые подписи вроде «Dissilced», «iollotte sserotgomar cell,» «dck,» и «Retat». В ходе разбирательства авторы подтвердили, что использовали для иллюстраций результаты генерации из Midjourney. Политика издания допускает применение таких инструментов при условии, что читателей ставят об этом в известность, а качество картинок соответствует фактам исследования.
«Оказалось, что один из рецензентов выразил обоснованную озабоченность по поводу рисунков и попросил авторов внести поправки. Авторы не ответили на эти просьбы. Мы разберемся, почему наши сотрудники не отреагировали на несоблюдение авторами требований рецензентов. Мы приносим искренние извинения научному сообществу за эту ошибку и благодарим наших читателей, которые быстро обратили на нее наше внимание»», — заявили редакторы Frontiers.