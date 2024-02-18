Научный журнал опубликовал сделанный ИИ рисунок крысы с огромным пенисом

«Оказалось, что один из рецензентов выразил обоснованную озабоченность по поводу рисунков и попросил авторов внести поправки. Авторы не ответили на эти просьбы. Мы разберемся, почему наши сотрудники не отреагировали на несоблюдение авторами требований рецензентов. Мы приносим искренние извинения научному сообществу за эту ошибку и благодарим наших читателей, которые быстро обратили на нее наше внимание»», — заявили редакторы Frontiers.