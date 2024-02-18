В России ввели уголовное наказание за выращивание популярного дачного цветка

В России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной — популярного дачного цветка. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанным Михаилом Мишустиным.
Теперь выращивание десяти и более кустов ипомеи наказывается по статье 231 УК. Максимальное наказание по статье — до восьми лет тюрьмы.
По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества. Он добавил, что до двух лет тюрьмы может грозить за хранение или получение от трех граммов семян этого вида.
«Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что растение быстро размножается и его часто можно встретить у обочин. Вместе с ипомеей под запрет попали гармала и турбина щитковидная.