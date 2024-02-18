Рассел Кроу рассказал о переломах ног на съемках «Робин Гуда» 2010 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10
Фото: Universal Pictures

Рассел Кроу рассказал, что на съемках фильма «Робин Гуд» 2010 года получил переломы ног. Его слова передает People.

«Я спрыгнул с опускной решетки замка на твердую, как камень, неровную землю. Мы должны были подготовить землю и закопать площадку, но мы спешили снять сцену в сумерках», — сказал он.

По словам актера, после приземления на неровную землю он почувствовал, как электрический разряд пронзает его тело. «Я никогда не обсуждал травму со съемочной группой и не брал из‑за нее выходных, просто продолжал работать», — добавил Кроу.

Спустя десять лет после инцидента актер начал испытывать боли в ногах, поэтому обратился к врачу и сделал рентген. Тогда медик заметил у него «остатки переломов в обеих костях голени».

«Судя по всему, я закончил работу над этим фильмом с двумя сломанными ногами. Все ради искусства. Ни гипса, ни шин, ни обезболивающих, просто продолжал работать, и со временем они зажили сами собой», — сказал Кроу.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+