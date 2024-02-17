Кологривый подтвердил, что сыграет Жириновского, и назвал основателя ЛДПР замечательным человеком

Актер из «Слова Пацана» Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в байопике о политике. Видео, на котором он говорит об этом в присутствии нынешнего главы ЛДПР Леонида Слуцкого, опубликовал News.ru.
Режиссером ленты выступит Александр Баранов, работавший над фильмами «Елки-2» и «День дурака», сериалами «Заколдованный участок» и «Громовы». В начале февраля Баранов говорил, что сценарий уже написан, а рабочее название фильма — «Жириновский. Взлет».
Картина будет посвящена молодому Жириновского во времена создания ЛДПР, но режиссер не исключает, что она затронет и более поздние этапы жизни политика.
В начале февраля депутат тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин заявил, что Кологривый отлично бы подошел на роль Жириновского, поскольку похож на него «внешне и по темпераменту».
Режиссер фильма тогда сказал, что о выборе исполнителя главной роли пока думать рано. «Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно еще много чего другого», — отмечал Баранов в комментарии «Ридусу».